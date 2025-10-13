La speranza fa 21 | un pranzo conviviale per contribuire alla ricerca sulla sindrome di Down

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno, la comunità faentina si stringe attorno alla ricerca scientifica in un grande gesto di solidarietà. Le parrocchie di Santo Stefano in Corleto e di S. Maria in Basiago organizzano, per domenica 19 ottobre, la giornata di beneficenza intitolata "La Speranza fa 21", per sostenere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: speranza - pranzo

Cerca Video su questo argomento: Speranza Fa 21 Pranzo