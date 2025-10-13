La speranza fa 21 | un pranzo conviviale per contribuire alla ricerca sulla sindrome di Down
Anche quest'anno, la comunità faentina si stringe attorno alla ricerca scientifica in un grande gesto di solidarietà. Le parrocchie di Santo Stefano in Corleto e di S. Maria in Basiago organizzano, per domenica 19 ottobre, la giornata di beneficenza intitolata "La Speranza fa 21", per sostenere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
