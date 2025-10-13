La sparata di Incoronata Boccia su Gaza e la neutralità della Rai che evapora

A Roma, nella sede del Cnel, mausoleo della burocrazia dove l’economia va a morire e il lavoro a farsi imbalsamare, si è celebrato l’anniversario della strage del 7 ottobre con un convegno dal titolo altisonante: “La storia stravolta e il futuro da costruire”. Sul palco, un trio da commedia dell’assurdo: Renato Brunetta in versione anfitrione, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella in modalità “gita scolastica” (ma solo se il pullman non fa tappa ad Auschwitz ) e, soprattutto, Incoronata Boccia, direttrice dell’ Ufficio stampa Rai, che della prudenza ha fatto un peccato mortale. Boccia aveva definito l’aborto «un omicidio» quando era al Tg1. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La sparata di Incoronata Boccia su Gaza e la neutralità della Rai che evapora

Le parole di Incoronata Boccia indignano le opposizioni: “Nega il massacro a Gaza, si dimetta” - Le parole della direttrice ufficio stampa Rai sul racconto giornalistico di quanto accaduto a Gaza sollevano un'ondata di indignazione tra UsigRai e opposizioni ... Segnala fanpage.it

Le parole shock della giornalista Rai Incoronata Boccia: "Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza" | VIDEO - La direttrice dell'Ufficio Stampa Rai ha accusato il giornalismo di essersi piegato alla versione di Hamas Non c’è nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza: sono le dichiarazioni shoc ... Da tpi.it