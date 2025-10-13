la sovrana incanta tutti alla festa nazionale di spagna sfoggiando un abito in tweed verde smeraldo elegante e raffinato

E leganza classica, praticità e carattere. Dopo l’ omaggio a Re Giorgio durante la visita in Belgio, Letizia di Spagna continua a stupire con ottime scelte di stile: semplici, regali ma mai banali. Per la Festa Nazionale del 12 ottobre – anniversario dell’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe – la sovrana ha scelto un mix tra regalità istituzionale e gusto personale. Letizia ha indossato un abito sartoriale in tweed verde smeraldo, una tonalità brillante che ha illuminato il piovoso autunno spagnolo. Il verde (colore molto amato da Letizia) non è solo un richiamo cromatico alla stagione, ma una vera dichiarazione di stile: luminoso, sicuro e inconfondibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

