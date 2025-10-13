La Sir Perugia si prepara alla nuova stagione

Sono rientrati dal viaggio in Giappone dove si è disputata la World Challenge series 2025 i ragazzi della Sir Susa Scai Perugia. A Tokyo la tournée promozionale ha vissuto momenti indimenticabili, tanto che il club bianconero già pensa a ripetere l’esperienza il prossimo anno. Ora è tempo di concentrarsi sull’imminente inizio della stagione, c’è una settimana piena alle porte per i block-devils che scenderanno in campo, nella prima giornata del campionato di Superlega maschile, nel posticipo di martedì 21 ottobre a Monza. La prima partita tra le mura amiche sarà invece domenica 26 ottobre, sempre in posticipo serale, al palazzetto di Pian di Massiano per il big match della seconda giornata contro Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Lanazione.it