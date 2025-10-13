La sinistra pro-Pal contro la pace in tutti i modi | tafferugli a Milano no pretestuosi a Torino sit-in a Roma

Tafferugli a Milano, il rifiuto del consiglio comunale di Torino di celebrare gli accordi, l’occupazione di qualche scuola, le proteste contro la partita Italia-Israele sotto la sede della Fgci a Roma. Mentre in tutto il mondo gli occhi oggi erano puntati sulla pace di Sharm el Sheik, in Italia uno zoccolo duro di sinistra pro-Pal, istituzionale e di piazza, ha ritenuto di continuare a insistere sulla contrapposizione e sullo scontro, in nome di un anti-sionismo e un anti-trumpismo che continuano ad avere il sapore dell’appoggio a oltranza a Hamas. A Milano bagarre pro-Pal in consiglio comunale e tafferugli in piazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra pro-Pal contro la pace in tutti i modi: tafferugli a Milano, no pretestuosi a Torino, sit-in a Roma

In questa notizia si parla di: sinistra - pace

