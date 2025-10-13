La sinistra non esiste Bertinotti azzera il campo largo di Schlein e Conte | incomprensibile

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Temo di essere troppo critico”. Così Fausto Bertinotti, ospite della trasmissione “Omnibus” di La7, ha introdotto il suo giudizio sullo stato della sinistra italiana. Una frase che suona quasi come una carezza prima del colpo, perché subito dopo l'ex presidente della Camera e storico leader di Rifondazione Comunista ha demolito senza mezzi termini la strategia del cosiddetto campo largo. Un progetto, secondo lui, privo di radici e incapace di parlare al “popolo” che la sinistra avrebbe dovuto rappresentare. “Per quel niente che vale – ha aggiunto – ho scritto un libro che si chiama ‘La sinistra che non c'è'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la sinistra non esiste bertinotti azzera il campo largo di schlein e conte incomprensibile

© Iltempo.it - “La sinistra non esiste”. Bertinotti azzera il campo largo di Schlein e Conte: incomprensibile

In questa notizia si parla di: sinistra - esiste

Romano Prodi stronca la Schlein: "La sinistra non esiste"

Il Professore umilia l’allieva, siluro di Prodi a Schlein e compagni: la sinistra? Non esiste, è solo un venticello fastidioso

«Charlie Kirk è un eroe: la libertà di parola è un atto rivoluzionario. La sinistra? Non esiste più»: parla Marco Rizzo

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Esiste Bertinotti Azzera