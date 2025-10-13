La sinistra non esiste Bertinotti azzera il campo largo di Schlein e Conte | incomprensibile

“Temo di essere troppo critico”. Così Fausto Bertinotti, ospite della trasmissione “Omnibus” di La7, ha introdotto il suo giudizio sullo stato della sinistra italiana. Una frase che suona quasi come una carezza prima del colpo, perché subito dopo l'ex presidente della Camera e storico leader di Rifondazione Comunista ha demolito senza mezzi termini la strategia del cosiddetto campo largo. Un progetto, secondo lui, privo di radici e incapace di parlare al “popolo” che la sinistra avrebbe dovuto rappresentare. “Per quel niente che vale – ha aggiunto – ho scritto un libro che si chiama ‘La sinistra che non c'è'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

