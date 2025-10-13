La sicurezza pubblica passa attraverso software e web

TUTTO IL SOFTWARE che serve per le centrali di soccorso. Regola, del gruppo Frequentis, è un’azienda che progetta e produce software per il settore professionale della sicurezza pubblica e del soccorso. Da 30 anni è specializzata nelle piattaforme per le centrali operative dei numeri di emergenza e delle forze dell’ordine (112, 113, 115, 116, 117 e 118), nonché negli applicativi per le allerte civili. Gli strumenti di Regola permettono il coordinamento degli interventi, la valutazione delle situazioni in corso, la logistica dei mezzi (come, per esempio, le ambulanze) e l’indagine sul lungo periodo delle attività svolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

