la serie di harry potter di hbo mostra le prime scene inedite ambientate nel passato

La nuova serie dedicata al celebre mago, attualmente in lavorazione per HBO, introdurrà importanti cambiamenti rispetto alla saga cinematografica, includendo scene flashback completamente inedite. A differenza dei film prodotti da Warner Bros., limitati dal formato di poco più di due ore per ciascun capitolo (eccezion fatta per I Doni della Morte, diviso in due parti), la serie potrà contare su otto episodi da un’ora per ogni libro, permettendo così di approfondire personaggi e trame che sul grande schermo erano state sacrificate. Tuttavia, La pietra filosofale – il romanzo su cui si baserà la prima stagione – era già stato adattato in maniera piuttosto fedele, lasciando meno margine per espandere la storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

