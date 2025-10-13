La sequenza estenuante di rigori in Coppa di Francia | dopo 40 tiri la decide chi non t'aspetti

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A battere il tiro decisivo è stato il portiere, Noah Renou, che ha messo fine alla estenuante sequenza di conclusioni dal dischetto: "Ne paro quatto e segno l'ultimo, sapevo dove si sarebbe tuffato il mio avversario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequenza - estenuante

sequenza estenuante rigori coppaLa sequenza estenuante di rigori in Coppa di Francia: dopo 40 tiri la decide chi non t’aspetti - A battere il tiro decisivo è stato il portiere, Noah Renou, che ha messo fine alla estenuante sequenza di tiri dal dischetto: "Ne paro quatto e segno ... Lo riporta fanpage.it

Coppa Italia, Parma e Venezia vincono ai rigori, tris Como: sfideranno Bologna, Inter e Fiorentina - Grande prova del Como che chiude senza troppo affanno la pratica Sassuolo nel primo tempo nel giro di 41 minuti: la doppietta di Jesus Rodriguez e la firma di Douvikas regalano alla formazione di ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Sequenza Estenuante Rigori Coppa