La segnalazione di un cittadino | Ammasso di rifiuti in via Verrotti a Montesilvano
Un nostro lettore segnala un ammasso di rifiuti abbandonati nei dintorni di alcuni cassonetti in via Verrotti a Montesilvano.Come mostra la fotografia che lo stesso cittadino ha scattato si vedono rifiuti di vario genere lasciati al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata. Scopri i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
