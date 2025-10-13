La segnalazione di un cittadino | Ammasso di rifiuti in via Verrotti a Montesilvano

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nostro lettore segnala un ammasso di rifiuti abbandonati nei dintorni di alcuni cassonetti in via Verrotti a Montesilvano.Come mostra la fotografia che lo stesso cittadino ha scattato si vedono rifiuti di vario genere lasciati al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata. Scopri i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: segnalazione - cittadino

