la scritta grazie e il profilo del volto di trump disegnati sulla spiaggia di tel aviv il tributo di israele per il presidente usa

L’ Air Force One su cui viaggiava il presidente Donald Trump ha sorvolato, poco prima dell’atterraggio all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la costa israeliana su cui era stata fatta una scritta enorme disegnata in giallo e blu sulla sabbia con le scritte in inglese “Grazie” e “Casa”. Lo si legge sull’account ufficiale dello staff presidenziale Rapid Response 47 che pubblica anche il video del sorvolo. “Un enorme cartello di ringraziamento al presidente Trump è esposto sulla spiaggia di Tel Aviv, che l’Air Force One vedrà mentre si avvicina all’aeroporto Ben Gurion” si legge. I sistemi di tracking dei voli hanno mostrato la traiettoria circolare compiuta dal velivolo in avvicinamento alla costa israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

