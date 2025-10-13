La scritta Fuori i fasci sui muri della sede di FdI
"Fuori i fasci" è la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica sul muro, fuori dalla sede del circolo di Fratelli d’Italia di San Severino. Gli autori sono ancora sconosciuti e nella zona c’è una telecamera di videosorveglianza cittadina situata di fronte al cinema Italia, ma non è chiaro se al momento del fatto riprendesse nella direzione della sede del partito dei meloniani. L’accaduto ha ovviamente sollevato generale indignazione e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia non ha fatto mancare la propria solidarietà. Da parte sua, il presidente del circolo settempedano, Gabriele Pacini ritiene "inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di questo tipo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scritta - fuori
"Vietato l'ingresso agli israeliani", rimossa dalla polizia la scritta apparsa fuori da un bar. Il titolare: "Dovrebbe far indignare il genocidio e non un cartello"
Vandalizzata la sede dei giovani di Forza Italia a Roma. La scritta choc: "Fuori i fascisti"
"Fuori i fascisti da Montesacro". La scritta fuori dalla sede di Forza Italia
Volete preparare delle PATATE AL FORNO CROCCANTISSIME FUORI E MORBIDE DENTRO? Eccovi il mio trucchetto per ottenere questo risultato! Ricetta qui: https://youtu.be/RpqDoad0k4s Ricetta scritta qui: https://www.unaprofpiccinaincucina.com/?id=4&t - facebook.com Vai su Facebook
Portuense, scritte antisemite fuori dal panificio kosher: "Bruciate tutti" https://ift.tt/7uTPKth - X Vai su X
La scritta "Fuori i fasci" sui muri della sede di FdI - "Fuori i fasci" è la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica sul muro, fuori dalla sede del circolo di Fratelli d’Italia di San Severino. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
San Severino Marche, scritta nella notte all'esterno della sede del circolo cittadino di Fratelli d'Italia: «Fuori i fasci». Lo sdegno di Belvederesi - Lo hanno scritto ignoti, nella notte, con una bomboletta spray nera, sul muro della sede del circolo cittadino FdI di San Severino ... Secondo msn.com