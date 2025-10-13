"Fuori i fasci" è la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica sul muro, fuori dalla sede del circolo di Fratelli d’Italia di San Severino. Gli autori sono ancora sconosciuti e nella zona c’è una telecamera di videosorveglianza cittadina situata di fronte al cinema Italia, ma non è chiaro se al momento del fatto riprendesse nella direzione della sede del partito dei meloniani. L’accaduto ha ovviamente sollevato generale indignazione e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia non ha fatto mancare la propria solidarietà. Da parte sua, il presidente del circolo settempedano, Gabriele Pacini ritiene "inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di questo tipo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scritta "Fuori i fasci" sui muri della sede di FdI