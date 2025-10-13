La Sanità brianzola fa scuola in Italia | primato per le cure palliative
L’Hospice del presidio ospedaliero di Giussano si conferma come la prima struttura in tutta Italia per la qualità delle cure palliative.A confermarlo sono stati i dati 2024 dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali secondo, che ha fotografato l’attività delle reti locali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
