La Sangiustese colpisce e allunga il passo E’ di Grassi il gol che vale i tre punti
sangiustese 1 fermignanese 0 SANGIUSTESE: Rossi, Cresci, Pasqualini, Raparo (46’ st Giandomenico), Wahi, Iommi, Perpepaj (37’ st Formentini), Ruggeri, Grassi (43’ st Ausili), Crescenzi, Masi (22’st Di Giminiani). A disposizione: Di Battista, Corradini, Postacchini, Innamorati, Cognigni. All.: Sansovini. FERMIGNANESE: Marcantognini (34’ st Bellucci), Mattioli, Labate, Giovannelli (28’st Arduini), Fraternali, Mariotti, Cantucci (19’st Cirulli), Bozzi, Cordella, Lucciarini, Surano (13’st Patrignani). A disposizione: Santi, Patarchi, Bravi, Gabellini, Izzo. All. Pazzaglia. Arbitro: Persichini di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it