sambenedettese 0 ravenna 1 SAMB (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6, Pezzola 6, Zini, Tosi 6 (38’ st Iaiunese sv); Tourè M. 6 (26’ st Sbaffo sv), Bongelli 6 (15’ st Alfieri 6), Candellori 6,5; Konatè 6, Eusepi 6, Tourè N. 5 (15’ st Battista 6). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Vesprini, Paolini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta. All. Palladini 6 RAVENNA (3-5-2): Anacoura 6,5; Donati 6, Bianconi 6, Solini 6; Corsinelli 6,5 (1’ st Da Pozzo 6), Tenkorang 6, Lonardi 6 (43’ st Ilari sv), Rossetti 6, Rrapaj 6 (34 st Falbo sv); Spini 6 (21’ st Zagrè 6), Luciani 7 (21’ st Motti 6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Eusepi sbaglia un rigore, poi segna. Ma la Samb si fa rimontare dal Forlì e cade
Il turno. Tonfo del Livorno in casa. La Samb cade con il Carpi
La Samb cade e protesta. Quante decisioni dubbie - Palladini espulso, nel recupero annullato il gol del pari realizzato da Sbaffo. Lo riporta msn.com
Samb, poker e vittoria nell’amichevole a Mosciano. Sabato si fa sul serio con la Vis - 2 il Mosciano (Eccellenza Abruzzo) nell’ultimo test prima della sfida di Coppa Italia di Serie C di sabato prossimo al Riviera delle Palme con la Vis Pesaro. Come scrive corriereadriatico.it