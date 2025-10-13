La rivoluzione phygital nei centri commerciali | PTA Group ed Emplate insieme per ridefinire l’esperienza d’acquisto
Il futuro dello shopping nei centri commerciali passa attraverso l’integrazione intelligente tra mondo fisico e digitale (phigital). Lo hanno ben compreso PTA Group ed Emplate, due realtà leader nei rispettivi settori che hanno deciso di unire le forze per trasformare radicalmente il modo in cui i consumatori vivono l’esperienza all’interno dei centri commerciali. Una visione comune. PTA Group, colosso europeo con oltre trent’anni di esperienza nelle soluzioni phygital per brand, retailer e shopping center, incontra Emplate, innovativa società danese specializzata in piattaforme software SaaS (Software as a Service) per la fidelizzazione e la customer experience. 🔗 Leggi su Panorama.it
