La rinascita di Diaw | Due anni difficili ma non ho mai smesso di crederci Questo gol è solo l’inizio

Due anni dopo, il gol. Un abbraccio, un respiro, un segno: il Cittadella è ancora vivo, Diaw c'è. Ci sono reti che non cambiano solo un risultato. Lo ribaltano dentro e una stagione. 712 giorni dopo l’ultima volta, era il 29 ottobre 2023 con la rete del 2 a 1 per il Bari nella trasferta di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: rinascita - diaw

La rinascita di Diaw: «Due anni difficili, ma non ho mai smesso di crederci. Questo gol è solo l’inizio» - Il numero 9 del Cittadella, decisivo nel derby contro la Triestina, è pronto per spingere mister Iori e i suoi compagni nelle parte nobili della classifica con le sue reti ... Secondo padovaoggi.it