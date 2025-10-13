La ricerca europea resta indietro nella corsa ai premi Nobel

Sempre più spesso gli scienziati premiati dall’accademia svedese sono europei, anche se lavorano negli Stati Uniti. Come mai i paesi dell’Unione faticano a trattenere i talenti che hanno formato? Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

