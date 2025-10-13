La resurrezione di Cristo escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?

Intoppo per La resurrezione di Cristo: stando al sito Page Six, Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprenderanno i ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel del film di Mel Gibson. Ragioni produttive e tecniche. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

