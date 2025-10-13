La resistenza agli antibiotici preoccupa l’Oms Cosa dice il nuovo rapporto dell’agenzia

Un’infezione batterica su sei nel mondo è risultata resistente agli antibiotici nel 2023. È forse il dato più allarmante del Global antibiotic resistance surveillance report 2025, pubblicato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che descrive una minaccia “in rapida crescita e distribuita in modo diseguale” tra regioni e Paesi. Basato su oltre 23 milioni di infezioni confermate in laboratorio e segnalate da 104 Paesi, il rapporto fotografa una realtà in cui la capacità di curare le infezioni comuni si sta progressivamente riducendo. Tra il 2018 e il 2023 la resistenza è aumentata nel 40% degli antibiotici monitorati, con incrementi medi annuali dal 5% al 15%. 🔗 Leggi su Formiche.net

