La Regione stanzia un milione di euro per interventi di valorizzazione dei borghi marinari

Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. È questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

