La Real in attesa di un Kubo che giocherà contro il Brasile sembra che abbia recuperato dall’infortunio
IL La Real Sociedad è molto attenta ai suoi calciatori internazionali poiché non potrebbe essere altrimenti, ma In questa pausa, soprattutto, segue molto da vicino Take Kubo, che ha viaggiato con il Giappone Dopo entrare in panchina contro il Rayo Vallecano e, quando scese in campo nel secondo tempo, ricevendo un colpo alla caviglia sinistra, lesionata proprio dalla finestra precedente per le partite internazionali, problema che lo ha sminuito con la maglia del txuriurdin.
