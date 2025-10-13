La rasatura alla Barberia Eredi Zucca è un' esperienza che ti cambia la vita
Nel cuore del Quadrilatero della Moda si nasconde una barberia che ha tutto tranne l’aria della classica bottega di quartiere. Si chiama Eredi Zucca, ed è in via Bigli 6. L’ingresso anonimo non anticipa la meraviglia che attende chi varca quella porta, arredi d’altri tempi, dettagli studiati e mani esperte per trasformare una semplice rasatura in un rituale di puro benessere. Curiosità e un pizzico di scetticismo mi hanno spinto a provarla, e ne sono uscito con la sensazione di aver scoperto non solo un luogo, ma un’esperienza capace di far dimenticare il caos della città e riconciliare con se stessi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
