La Rai si sta facendo sbranare da Fazio

Da Venier a Carlucci, passando per Marzullo e Paolantoni, tutti ospiti a Che Tempo Che Fa. Quella della Rai è una lezione di autolesionismo: come rinunciare al miglior programma della televisione italiana senza capire che diventerà la vetrina perfetta per volti e programmi della Rai, portando però ascolti al Nove. Un capolavoro di autolesionismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

