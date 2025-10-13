La ragazza con l’orecchino di perla è una Maddalena svelato il segreto del Vermeer | la setta religiosa e la ricchissima mecenate

Un segreto durato quasi quattrocento anni, che centinaia di studiosi hanno provato a scovare. Ora la verità dietro ai dipinti di Jan Vermeer potrebbe essere vicina a essere svelata. Secondo lo storico dell’arte inglese Andrew Graham-Dixon, la quasi totalità delle tele dell’artista olandese raffigurerebbe la vita di tutti i giorni di una setta religiosa protestante formata quasi interamente da donne. E la celebre Ragazza con l’orecchino di perla, interpretata da Scarlett Johansson nel film omonimo uscito vent’anni fa, ora avrebbe un nome e un cognome. Gli studi negli archivi e il legame fede-pittura. 🔗 Leggi su Open.online