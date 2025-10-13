La rabbia dei palermitani dopo l' omicidio Taormina mille persone in marcia contro la violenza

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ cominciata a Palermo la «marcia silenziosa per fare rumore» organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l’omicidio di Paolo Taormina. In Piazza Massimo ci sono circa mille persone, tra cui molti familiari di ragazzi uccisi senza un movente specifico ma che si sono trovati al centro di una spirale di violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la rabbia dei palermitani dopo l omicidio taormina mille persone in marcia contro la violenza

© Feedpress.me - La rabbia dei palermitani dopo l'omicidio Taormina, mille persone in marcia contro la violenza

Argomenti simili trattati di recente

rabbia palermitani dopo omicidioOmicidio a Palermo, ucciso giovane 21enne dopo aver sedato una rissa, le urla di disperazione della madre - Dopo l'omicidio il gruppo si è dileguato velocemente, sembra a bordo di alcuni scooter. Come scrive blogsicilia.it

rabbia palermitani dopo omicidioOmicidio Taormina, confessa Maranzano: «L’ho visto e ho perso il controllo» - L'articolo Omicidio Taormina, confessa Maranzano: «L’ho visto e ho perso il controllo» proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rabbia Palermitani Dopo Omicidio