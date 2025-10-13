La rabbia dei palermitani dopo l' omicidio Taormina mille persone in marcia contro la violenza

E’ cominciata a Palermo la «marcia silenziosa per fare rumore» organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l’omicidio di Paolo Taormina. In Piazza Massimo ci sono circa mille persone, tra cui molti familiari di ragazzi uccisi senza un movente specifico ma che si sono trovati al centro di una spirale di violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La rabbia dei palermitani dopo l'omicidio Taormina, mille persone in marcia contro la violenza

Argomenti simili trattati di recente

C’è rabbia, dolore, indignazione a Palermo per l’omicidio del caro Paolo Taormina. Aveva solo 21 anni. Stava tentando di sedare una rissa quando è arrivato lui. Eccolo, è proprio come lo avevo immaginato. Un uomo mai cresciuto; un uomo fatto in serie. Si c - facebook.com Vai su Facebook

