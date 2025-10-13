La provincia marcia per la pace Dai boy scout ai sindacati | Mai vista un’adesione così

Migliaia di persone in marcia per la pace. E tra questi moltissimi anche provenienti dalla nostra provincia. E’ la marcia della pace, svoltasi ieri ad Assisi, come ogni anno, ma quest’anno, viste le guerre in atto, l’adesione era speciale. Dalla nostra provincia tanti volontari, sindacati, associazioni varie, privati. "Una marea di gente, tanti giovani, studenti e boy scout. Noi pesaresi dell’Anpi non siamo nemmeno riusciti ad entrare nell’ultima piazza, quella di Assisi, in alto, dalla folla che c’era", racconta Matilde Della Fornace presidente dell’associazione partigiani d’Italia di Pesaro. E continua: "Ho le gambe spezzate perché l’ultimo tratto è tutto in salita con strettoie ed anche tanti scalini ed anche sotto il sole, ma è stata una bellissima esperienza con una grande partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

