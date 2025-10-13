La protesta di genitori e alunni contro la chiusura della Damiano | Giù le mani dalla nostra scuola

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Famiglie e alunni hanno manifestato lunedì pomeriggio il proprio dissenso contro l'ipotesi di chiusura, a partire dall'anno scolastico 2027-28 della scuola media Damiano di via Ghiselli. Dalle 16.40 è infatti scattato il sit-in di protesta davanti alla scuola Riccardo Ricci di via Cilla. Al grido. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: protesta - genitori

