La protesta di genitori e alunni contro la chiusura della Damiano | Giù le mani dalla nostra scuola
Famiglie e alunni hanno manifestato lunedì pomeriggio il proprio dissenso contro l'ipotesi di chiusura, a partire dall'anno scolastico 2027-28 della scuola media Damiano di via Ghiselli. Dalle 16.40 è infatti scattato il sit-in di protesta davanti alla scuola Riccardo Ricci di via Cilla. Al grido. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
