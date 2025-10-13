la protesta a oltranza delle piazze spiazzate

Francamente, era difficile immaginare che la pace trumpiana in Medio Oriente producesse un effetto collaterale tutt'altro che irrilevante: le piazze che smentiscono sé stesse. Non la volontà di pace ha mosso i cortei dei giorni scorsi, né la necessità di beni di prima necessità ha gonfiato le vele della flottiglia. A riempire le piazze è stata, ancora una volta, l'ideologia: quella che si nutre del tema del momento, purché serva a tenere accesa la protesta. Altrimenti non si spiegherebbe la perseveranza delle agitazioni, pronte a smentire il proprio manifesto politico pur di continuare a esistere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

