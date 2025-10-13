Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina vuole lasciare la tenuta ma Cruz si oppone; Manuel affronta le dure critiche della marchesa. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la giovane marchesa sogna un nuovo futuro e un'attività imprenditoriale tutta sua. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Dopo l'uscita dell'articolo che annuncia le nozze tra Manuel e Jana, Don Alonso scopre che Don Lorenzo, invece di difendere l'onore dei Luján, non fa che screditare la famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 ottobre: Catalina sogna una nuova vita, ma Cruz si oppone