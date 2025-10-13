La Promessa anticipazioni 14 ottobre | Catalina sogna una nuova vita ma Cruz si oppone

Movieplayer.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina vuole lasciare la tenuta ma Cruz si oppone; Manuel affronta le dure critiche della marchesa. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la giovane marchesa sogna un nuovo futuro e un'attività imprenditoriale tutta sua. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Dopo l'uscita dell'articolo che annuncia le nozze tra Manuel e Jana, Don Alonso scopre che Don Lorenzo, invece di difendere l'onore dei Luján, non fa che screditare la famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 14 ottobre catalina sogna una nuova vita ma cruz si oppone

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 ottobre: Catalina sogna una nuova vita, ma Cruz si oppone

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La promessa, anticipazioni al 2 agosto: il furto del crocifisso è di dominio pubblico

La Promessa anticipazioni oggi: Curro sfida il Capitano e l’equilibrio familiare si spezza

promessa anticipazioni 14 ottobreLa Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2025: Cruz insulta e umilia Manuel! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 ottobre 2025? Come scrive msn.com

promessa anticipazioni 14 ottobreLa Promessa anticipazioni 14 ottobre: Catalina sogna una nuova vita, ma Cruz si oppone - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina vuole lasciare la tenuta ma Cruz si oppone; Manuel affronta le dure critiche della marchesa. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 14 Ottobre