La Promessa anticipazioni 14 ottobre | Catalina sogna una nuova vita ma Cruz si oppone
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina vuole lasciare la tenuta ma Cruz si oppone; Manuel affronta le dure critiche della marchesa. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la giovane marchesa sogna un nuovo futuro e un'attività imprenditoriale tutta sua. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Dopo l'uscita dell'articolo che annuncia le nozze tra Manuel e Jana, Don Alonso scopre che Don Lorenzo, invece di difendere l'onore dei Luján, non fa che screditare la famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La promessa, anticipazioni al 2 agosto: il furto del crocifisso è di dominio pubblico
La Promessa anticipazioni oggi: Curro sfida il Capitano e l’equilibrio familiare si spezza
La promessa, anticipazioni al 18 ottobre: Alonso affronta Lorenzo https://2anews.it/la-promessa-anticipazioni-al-18-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2025: Cruz insulta e umilia Manuel! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 ottobre 2025? Come scrive msn.com
La Promessa anticipazioni 14 ottobre: Catalina sogna una nuova vita, ma Cruz si oppone - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina vuole lasciare la tenuta ma Cruz si oppone; Manuel affronta le dure critiche della marchesa. Si legge su movieplayer.it