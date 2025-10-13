La professione forense si modernizza e torna al centro della società

Bello * Il 4 settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il disegno di legge-delega di riforma della professione forense. Il testo è frutto del lavoro di condivisione tra Consiglio nazionale forense ed esecutivo e introduce diverse novità: dall’accesso alla professione ai compensi; dall’esercizio collettivo dell’attività professionale alla disciplina delle incompatibilità; dalla disciplina del segreto professionale fino alla c.d. monocommittenza. La riforma riafferma anzitutto il ruolo fondamentale dell’avvocato per il rispetto dei principi dello stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La riforma della professione forense. Un testo atteso che modernizza l'Avvocatura e ne riconosce la centralità nella società

