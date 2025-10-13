La prima volta ai Mondiali del Capo Verde

AGI - Dopo Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria e Ghana, un'altra  nazionale africana  si qualifica per i  Mondiali del 2026. Storica prima volta per  Capo Verde, che chiude al  primo posto  il gruppo D davanti al più quotato  Camerun: decisiva la  vittoria per 3-0  contro Eswatini maturata con i gol nella ripresa dell'ex Verona  Rocha Livramento, Semedo e Stopira. Con poco più di 500.000 abitanti, Capo Verde è diventata la seconda nazione meno popolosa a qualificarsi per la Coppa del Mondo, dopo l'Islanda a Russia 2018. Sono già  22 le nazionali qualificate  ai  Mondiali del 2026. Oltre a  Canada, Messico e Stati Uniti  in quanto  Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella  fase finale, per la prima volta a  48 squadre:  AFC: Australia, Iran, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone. 🔗 Leggi su Agi.it

