La prima volta ai Mondiali del Capo Verde
AGI - Dopo Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria e Ghana, un'altra nazionale africana si qualifica per i Mondiali del 2026. Storica prima volta per Capo Verde, che chiude al primo posto il gruppo D davanti al più quotato Camerun: decisiva la vittoria per 3-0 contro Eswatini maturata con i gol nella ripresa dell'ex Verona Rocha Livramento, Semedo e Stopira. Con poco più di 500.000 abitanti, Capo Verde è diventata la seconda nazione meno popolosa a qualificarsi per la Coppa del Mondo, dopo l'Islanda a Russia 2018. Sono già 22 le nazionali qualificate ai Mondiali del 2026. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre: AFC: Australia, Iran, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone. 🔗 Leggi su Agi.it
