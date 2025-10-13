La Prefettura di Avellino accende i riflettori sul dialogo con il territorio

Mercoledì 15 ottobre, alle 16:30, il Cinema Eliseo ospiterà il prossimo appuntamento dell’Osservatorio sullo stato della provincia, ideato e promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori.I primi risultati: fotografia della provincia e nuove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

