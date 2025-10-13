La Prefettura di Avellino accende i riflettori sul dialogo con il territorio
Mercoledì 15 ottobre, alle 16:30, il Cinema Eliseo ospiterà il prossimo appuntamento dell'Osservatorio sullo stato della provincia, ideato e promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori.I primi risultati: fotografia della provincia e nuove.
Prevenzione della criminalità in ambito bancario, sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Prefettura di Avellino e ABI
Criminalità ai danni delle banche, la Prefettura di Avellino firma protocollo d'intesa con ABI
Prefettura, Comune di Avellino, scuola e forze dell’ordine insieme per prevenire il disagio giovanile
L'Osservatorio della Prefettura fa tappa ad Avellino mercoledì 15 ottobre per un confronto sui problemi sociali della città anche in relazione alla situazione dell'ordine pubblico. Parteciperà la Commissaria comunale Perrotta, che lunedì traccerà un primo bilanc
