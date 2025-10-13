La Polizia di Stato partecipa alla Notte dei Ricercatori Europei a Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, presso la Villa Comunale di Salerno, la Polizia di Stato ha preso parte alla manifestazione “La Notte dei Ricercatori Europei”, l’iniziativa promossa a livello europeo per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione. La Questura di Salerno ha partecipato all’evento con uno stand curato dalla Polizia Scientifica, che ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini, famiglie e studenti interessati a conoscere da vicino le moderne tecniche di indagine utilizzate nelle attività investigative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: polizia - stato
