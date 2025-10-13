La poetica di Mario Bertozzi omaggiata in mostra con le opere di 31 artisti
Dal 18 al 31 ottobre, la Galleria Manoni di Forlì ospiterà la mostra itinerante “Omaggio a Mario Bertozzi”, un’esposizione collettiva nata da un’idea di Rodolfo Bertozzi, figlio del celebre scultore forlimpopolese, per ricordare e celebrare l’opera di un'artista che ha lasciato un segno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
"Omaggio a Mario Bertozzi" Inaugurazione sabato 18 ottobre, alle ore 17:00 Una mostra collettiva per celebrare il grande scultore Mario Bertozzi (1927–2020), con 31 opere ispirate alla sua figura e poetica, realizzate da artisti di rilievo. Un viaggio nell’arte ro - facebook.com Vai su Facebook
