La poesia urbana di Alberto Cramarossa conquista anche Modugno | parole tra i vicoli per il festival Art People

Baritoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte urbana come linguaggio accessibile, la poesia come gesto civile e quotidiano. È questa la visione di Alberto Cramarossa, autore barese e vincitore del Premio Nicolino d’Argento 2024 per la sezione socio-culturale, che con il progetto “Poesie Urbane” sta trasformando il paesaggio urbano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

