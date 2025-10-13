La piazza dei ‘martiri’ Spaccio risse e dispetti grido d’allarme in centro
Sarzana (La Spezia), 13 ottobre 2025 – Portoni di accesso alle abitazioni utilizzati come bagni di emergenza, schiamazzi notturni, risse e spaccio di droga a orario continuato. Una situazione che sta diventando esplosiva quella in piazza Martiri e in particolare per i palazzi lungo via Pietro Gori e per i residenti la convivenza con i frequentatori dell’area non è affatto semplice. La soluzione richiesta è quella di intensificare i controlli e in particolare chiedendo al Comune di Sarzana di collaborare con le altre forze dell’ordine organizzando un turno serale della polizia locale. Il servizio viene svolto soltanto nel periodo estivo quando la città si anima di manifestazioni e iniziative mentre durante l’inverno il comando di piazza Vittorio Veneto è impostato sul doppio turno, mattina e pomeriggio, fino alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it
