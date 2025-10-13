La Pianese riparte dopo l’amarezza Sabato al Comunale la sfida al Bra

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito al ko di sabato sera al Comunale di Guidonia Montecelio. I bianconeri di mister Birindelli nella trasferta laziale sono stati forse puniti oltre i propri demeriti dopo una gara equilibrata e sostanzialmente decisa da un episodio nel finale. Il rammarico, condivisibile, deve però essere messo da parte perché sabato c’è già l’occasione del riscatto contro un’altra neo promossa, il Bra, che arriverà al Comunale di Piancastagnaio alle 17,30. I piemontesi per il momento hanno cinque punti in classifica e sono reduci da due ko di fila contro Ascoli (1-4) e Carpi (1-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la pianese riparte dopo l8217amarezza sabato al comunale la sfida al bra

© Sport.quotidiano.net - La Pianese riparte dopo l’amarezza. Sabato al Comunale la sfida al Bra

In questa notizia si parla di: pianese - riparte

Arezzo, si riparte dalla Pianese. Bucchi fra turnover e rilancio

pianese riparte dopo l8217amarezzaLa Pianese riparte dopo l’amarezza. Sabato al Comunale la sfida al Bra - Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito ... Scrive sport.quotidiano.net

pianese riparte dopo l8217amarezzaLa Pianese spreca e cede a Guidonia: 1-0 - Decide un gol di Bernardotto dopo una gara equilibrata in cui i bianconeri hanno avuto qualche occasione importante ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pianese Riparte Dopo L8217amarezza