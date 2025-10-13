La Pianese riparte dopo l’amarezza Sabato al Comunale la sfida al Bra

Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito al ko di sabato sera al Comunale di Guidonia Montecelio. I bianconeri di mister Birindelli nella trasferta laziale sono stati forse puniti oltre i propri demeriti dopo una gara equilibrata e sostanzialmente decisa da un episodio nel finale. Il rammarico, condivisibile, deve però essere messo da parte perché sabato c’è già l’occasione del riscatto contro un’altra neo promossa, il Bra, che arriverà al Comunale di Piancastagnaio alle 17,30. I piemontesi per il momento hanno cinque punti in classifica e sono reduci da due ko di fila contro Ascoli (1-4) e Carpi (1-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

