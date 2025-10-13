La Pianese riparte dopo l’amarezza Sabato al Comunale la sfida al Bra
Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito al ko di sabato sera al Comunale di Guidonia Montecelio. I bianconeri di mister Birindelli nella trasferta laziale sono stati forse puniti oltre i propri demeriti dopo una gara equilibrata e sostanzialmente decisa da un episodio nel finale. Il rammarico, condivisibile, deve però essere messo da parte perché sabato c’è già l’occasione del riscatto contro un’altra neo promossa, il Bra, che arriverà al Comunale di Piancastagnaio alle 17,30. I piemontesi per il momento hanno cinque punti in classifica e sono reduci da due ko di fila contro Ascoli (1-4) e Carpi (1-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pianese - riparte
Arezzo, si riparte dalla Pianese. Bucchi fra turnover e rilancio
Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . #SerieCSkyWifi L'allenatore in seconda del Guidonia Montecelio 1937 Fc Di Gennaro commenta la vittoria per 1 - 0 contro la Pianese in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
La Pianese riparte dopo l’amarezza. Sabato al Comunale la sfida al Bra - Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito ... Scrive sport.quotidiano.net
La Pianese spreca e cede a Guidonia: 1-0 - Decide un gol di Bernardotto dopo una gara equilibrata in cui i bianconeri hanno avuto qualche occasione importante ... lanazione.it scrive