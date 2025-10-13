Anche quest’anno, nelle Marche e nel territorio fermani, ci sono state persone che sono uscite di casa per andare a lavorare e non sono più tornate, morte proprio mentre facevano il loro dovere. Ci sono stati 10 morti a livello regionale, 8 in più rispetto all’anno precedente, Fermo conferma il triste numero di tre vittime del lavoro. in calo, ma sempre troppi, gli infortuni e le malattie professionali. Il trend scende, lo ha detto anche il presidente dell’Anmil, Marcello Luciani, nel giorno in cui si celebrava il 75esimo anniversario della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: "Alcuni territori nella nostra regione hanno avuto aumenti importanti dei decessi, è un dato su cui occorre riflettere, tutti insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piaga delle morti sul lavoro. Anmil e scuole in prima linea