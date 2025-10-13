La pace non conviene a Netanyahu altro che Pro-Pal | sono i suoi ministri che vogliono prolungare la guerra
Da giorni il nuovo piano di pace firmato da Donald Trump è diventato un esercizio di propaganda. Nei talk show italiani si racconta che i «propal» sarebbero delusi dalla tregua, che le piazze chiedano la guerra infinita per principio ideologico. È un racconto utile, ma falso. Perché il vero nemico della pace oggi siede a Gerusalemme, e si chiama Benjamin Netanyahu. Dopo l’annuncio del cessate il fuoco e dello scambio tra ostaggi e prigionieri, il premier israeliano ha evitato di pronunciare la parola “fine”. Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ministri chiave della sua coalizione, hanno votato contro il piano e minacciato la crisi di governo se l’intesa dovesse «lasciare in piedi Hamas». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Trump: "dobbiamo porre fine alla carneficina in Ucraina"; gli Stati Uniti hanno capito che conviene cercare la pace
La pace non conviene a Netanyahu, altro che Pro-Pal: sono i suoi ministri che vogliono prolungare la guerra - pal di essere contro la pace, il vero ostacolo è nel governo israeliano di Netanyahu. Da lanotiziagiornale.it
Netanyahu è forzato da Trump a un accordo, ma pace a Gaza resta una parola impegnativa - Il paradosso di Bibi: Hamas deve sparire, ma è il suo interlocutore. Riporta huffingtonpost.it