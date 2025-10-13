La nuova variante le terapie intensive e la maglia nera per decessi | come siamo messi con il Covid

Il primo dicembre 2025 saranno passati esattamente sei anni dal primo caso ufficialmente documentato di infezione da Sars-CoV-2 a Wuhan. Sebbene i tempi bui dei lockdown che abbiamo vissuto tra il 2020 e il 2022 sembrino ormai molto lontani e la pandemia non occupi più da lungo tempo le prime. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

La nuova variante, le terapie intensive e la maglia nera per decessi: come siamo messi con il Covid - Tra le categorie di soggetti più anziani, spesso e volentieri affetti da altre patologie pregresse, si registrano i decessi che, seppur in numero limitato, fanno emergere la nostra regione come una de ... udinetoday.it scrive

Salute: inaugurata a Padova nuova terapia intensiva - Mille metri quadrati in più per un totale di 11 posti letto di terapia intensiva sono stati inaugurati oggi dall'assessore alla sanità della Regione del Veneto Manuela Lanzarin e dalla rettrice ... Secondo ansa.it