Vi siete mai accorti che diamo per scontato il deodorante? Sì, proprio così. Il deodorante è un prodotto essenziale nel nostro beauty case, ma forse non gli dedichiamo l’importanza che merita. È parte della nostra routine di cura quotidiana, eppure resta spesso confinato alla sfera del necessario e funzionale, piuttosto che del desiderabile. Lo usiamo ogni giorno, ma non ne parliamo. È invisibile, funzionale, quasi anonimo. Eppure, forse stiamo assistendo a un cambio di rotta. Nel 2025 sempre più brand di alta profumeria e case di moda lo stanno proponendo in chiave diversa. Sempre come beauty essential, ma anche come gesto di bellezza a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova, lussuosa, vita del deodorante (firmato)