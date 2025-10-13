Roma, 13 ott. (askanews) - La seconda edizione "Un altro genere di leadership" - ideato dalla presidente dell'APA - Associazione Produttori Audiovisivi - Chiara Sbarigia e inserito all'interno di Fuori Sala il nuovo concept di "Alice nella Città" - nata con obiettivo di strutturare una serie di incontri per conoscere da vicino la storia di alcune protagoniste della leadership contemporanea nei vari settori si è aperta con un bellissimo Panel sul tema del corpo, moderato all'Hotel Hassler a Roma dalla giornalista Alessia Cruciani, con protagoniste le nuotatrici Simona Quadarella e Silvia di Pietro e l'Attrice, Regista e Sceneggiatrice Michela Cescon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuotatrice Silvia Di Pietro parla del rapporto tra sport e corpo