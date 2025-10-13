La Notte nel Cuore anticipazioni venticinquesima puntata | martedì 14 ottobre 2025
Martedì 14 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, torna la dizi turca La Notte nel Cuore con la venticinquesima puntata. Melek e Cihan cercano di favorire un accordo tra le loro famiglie, e Tahsin accetta di porre fine ai contrasti con i fratellastri Samet e Hikmet. Tuttavia, l’armistizio non avrà inizio come previsto: Tahsin, infatti, non si presenta alla cena organizzata per sancire la tregua. Poco dopo, Nuh riceve una telefonata che getta preoccupazione sul gruppo. Esat in ospedale e Mesut scomparso. Esat viene portato in ospedale, suscitando ansia in Bünyamin e Canan, che si sentono obbligati a stargli vicino. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
