La Notte nel Cuore anticipazioni del 14 ottobre | Tahsin dice sì alla pace ma diserta la cena Cosa succede

La venticinquesima puntata di La Notte nel Cuore arriva martedì 14 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 con un episodio chiave per gli equilibri tra le famiglie. Melek e Cihan lavorano a una tregua che sembra vicinissima: Tahsin accetta di fare pace con i Sansalan, ma al momento decisivo non si presenta alla cena organizzata per sancire l’armistizio. Poco dopo, Nuh riceve una telefonata allarmante che rimette tutto in discussione. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 14 ottobre 2025 1×64 (2ª parte): corse in ospedale e un ragazzo scomparso. 1×65: tensioni familiari e la proposta di tregua. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

