La Notte nel Cuore anticipazioni del 14 ottobre | Tahsin dice sì alla pace ma diserta la cena Cosa succede
La venticinquesima puntata di La Notte nel Cuore arriva martedì 14 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 con un episodio chiave per gli equilibri tra le famiglie. Melek e Cihan lavorano a una tregua che sembra vicinissima: Tahsin accetta di fare pace con i Sansalan, ma al momento decisivo non si presenta alla cena organizzata per sancire l’armistizio. Poco dopo, Nuh riceve una telefonata allarmante che rimette tutto in discussione. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 14 ottobre 2025 1×64 (2ª parte): corse in ospedale e un ragazzo scomparso. 1×65: tensioni familiari e la proposta di tregua. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!
Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025
La Notte nel Cuore trasloca: martedì sera e partenza tardissima, fan nel caos
Notte movimentata tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore di Trieste. Una maxi rissa è scoppiata attorno alle 2.30 in via Diaz, nei pressi del supermercato, coinvolgendo una cinquantina di giovani e giovanissimi. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sa - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le t - X Vai su X
La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata 14 ottobre 2025/ Un accordo per la pace! - La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata in onda il 14 ottobre 2025, Canale 5: tensione tra Harik ed Esma! Secondo ilsussidiario.net
La Notte nel Cuore, anticipazioni venticinquesima puntata di martedì 14 ottobre 2025 - Le trame degli episodi de La Notte nel Cuore in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 14 ottobre 2025. Si legge su davidemaggio.it