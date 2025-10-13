La Notte d' Oro illumina anche il Mar | visibili le opere di Chagall e i mosaici contemporanei

13 ott 2025

Due giornate ricche di emozione e bellezza stanno per accendere Ravenna, pronta ad accogliere pubblico, artisti e appassionati in un fine settimana all’insegna dell’arte e della creatività. Si parte venerdì 17 ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra Chagall in mosaico. Dal progetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

