La Notte d' Oro illumina anche il Mar | visibili le opere di Chagall e i mosaici contemporanei
Due giornate ricche di emozione e bellezza stanno per accendere Ravenna, pronta ad accogliere pubblico, artisti e appassionati in un fine settimana all’insegna dell’arte e della creatività. Si parte venerdì 17 ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra Chagall in mosaico. Dal progetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Preghiera della sera del 23 Luglio 2025: “Illumina la mia notte Signore”
Misano si accende: la Racing Night del Civ 2025 illumina la notte
Lucignano, il Borgo più stellato d’Italia: l’eccellenza gastronomica illumina la notte di San Lorenzo
Laura Fygi · Blue Moon. SEMBRA L'ALBA MA NON È La luna di questa notte che illumina il golfo di Arbatax #ogliastra #ogliastrabella
Ravenna, Notte d’Oro 2025: il programma di sabato 18 ottobre - Sabato 18 ottobre Ravenna si illumina con la Notte d’Oro, l’appuntamento che anche quest’anno trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico ... Secondo corriereromagna.it
Sabato 18 ottobre torna la Notte d’Oro: il programma - Musica, spettacoli, mostre, inaugurazioni, monumenti aperti, visite guidate, edizione 2025 arricchita dalla IX Biennale di Mosaico Contemporaneo ... Si legge su ravenna24ore.it