La Notte d' Oro illumina anche il Mar | visibili le opere di Chagall e i mosaici contemporanei

Due giornate ricche di emozione e bellezza stanno per accendere Ravenna, pronta ad accogliere pubblico, artisti e appassionati in un fine settimana all’insegna dell’arte e della creatività. Si parte venerdì 17 ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra Chagall in mosaico. Dal progetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it