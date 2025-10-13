La notte dei quattro touchdown di Patrick Mahomes solleva i Chiefs sopra i Lions
2025-10-13 05:25:00 Il web non parla d’altro: I Kansas City Chiefs hanno superato i Detroit Lions 24-7 ottenendo una convincente vittoria per 30-17, poi migliorata fino al 3-3. Questa è stata la prima vittoria della stagione di Kansas City su una squadra con un record di vittorie. Patrick Mahomes ha dimostrato di essere ancora il miglior quarterback della NFL con la sua prestazione stasera. Ha completato 22 dei 30 passaggi per 257 yard di passaggio e tre touchdown. Aveva anche 31 yard a terra e un touchdown precipitoso. I Lions hanno commesso un errore cruciale sul primo possesso palla della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
