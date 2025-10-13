La Notte Bianca di via Margutta inaugura Fuori sala di Alice nella Città

Romatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si inaugura martedì 14 ottobre, con La Notte Bianca di via Margutta, Il Fuori sala, format ideato da Alice nella città con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il I Municipio.Taglio del nastro con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - bianca

Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni

Tutto pronto per la Notte Bianca, festa per più di 60mila

“Che spettacolo i droni”. Settantamila in centro per la Notte Bianca

Notte Bianca in via San Mamolo a Bologna, negozi aperti fino a mezzanotte: quando e come cambia il traffico - Via San Mamolo si appresta a ospitare la Notte bianca, giunta alla sua quarta edizione, che andrà in scena ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Bianca Via Margutta