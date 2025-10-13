La Notte Bianca di via Margutta inaugura Fuori sala di Alice nella Città
Si inaugura martedì 14 ottobre, con La Notte Bianca di via Margutta, Il Fuori sala, format ideato da Alice nella città con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il I Municipio.Taglio del nastro con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: notte - bianca
Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni
Tutto pronto per la Notte Bianca, festa per più di 60mila
“Che spettacolo i droni”. Settantamila in centro per la Notte Bianca
Ricordo la prima notte bianca del jazz, era il 2017: cercavo un aiutante fidato. Arrivasti tu, e per anni sei stato molto più di questo. Mi mancherai, amico mio. - facebook.com Vai su Facebook
Notte Bianca in via San Mamolo a Bologna, negozi aperti fino a mezzanotte: quando e come cambia il traffico - Via San Mamolo si appresta a ospitare la Notte bianca, giunta alla sua quarta edizione, che andrà in scena ... Segnala ilrestodelcarlino.it