La Nato avverte | I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma Trump accelera sull’Ucraina Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ottobre 2025 – Dopo l’accordo per Gaza, Donald Trump vuole chiudere anche la partita per l’Ucraina. “Ora concentriamoci sulla Russia”, ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti rivolgendosi al suo inviato Steve Witkoff oggi davanti al parlamento israeliano: “Risolveremo questa situazione”. Secondo media americani, Trump dovrebbe ricevere  Volodymyr Zelensky già venerdì, in previsione di un’accelerazione nella strategia militare e diplomatica della Casa Bianca. Il faccia a faccia sarà preceduto da una serie di colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi, negli Usa.  Delegazione di Kiev a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

