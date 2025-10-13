La Nato avverte | I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma Trump accelera sull’Ucraina Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Roma, 13 ottobre 2025 – Dopo l’accordo per Gaza, Donald Trump vuole chiudere anche la partita per l’Ucraina. “Ora concentriamoci sulla Russia”, ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti rivolgendosi al suo inviato Steve Witkoff oggi davanti al parlamento israeliano: “Risolveremo questa situazione”. Secondo media americani, Trump dovrebbe ricevere Volodymyr Zelensky già venerdì, in previsione di un’accelerazione nella strategia militare e diplomatica della Casa Bianca. Il faccia a faccia sarà preceduto da una serie di colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi, negli Usa. Delegazione di Kiev a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: nato - avverte

La "voce del Cremlino" avverte la Nato: "Possibile un'altra operazione militare speciale"

Trump incontra Zelensky e lo convince al trilaterale con Putin. Intanto si assicura la fornitura di armi pagate dall’Europa. E Mosca avverte: “Niente truppe Nato in Ucraina”

La Nato "benedice" le garanzie di sicurezza all’Ucraina, ma Mosca avverte: «Un piano senza la Russia è una strada verso il nulla»

Todt avverte: “Il mercato 2027 sarà rovente. A Leclerc serve una Ferrari da titolo” Il manager di Charles Leclerc, Nicolas Todt, rompe il silenzio sul futuro del pilota monegasco. Un legame solido e duraturo, nato nel 2009, ma oggi messo alla prova da una Fe - facebook.com Vai su Facebook

Caccia russi nei cieli Usa e lettoni. La Russia avverte: “Se la Nato li abbatte sarà guerra” - X Vai su X

Russia, Rutte avverte: "I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto" - Il segretario generale della Nato: "Siamo tutti sul fianco orientale ora, perché la differenza tra Kiev e Roma è di pochi minuti" I nuovi missili ipersonici della Russia sono in grado di "colpire le c ... Da msn.com

Diretta | Lukashenko: "Kiev può cessare di esistere come stato". Allarme Nato: "Missili russi possono raggiungere capitali europee" - Rutte: missili russi minacciano Europa. Lo riporta msn.com