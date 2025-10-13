La nascita di un nuovo figlio può ridurre l’assegno di mantenimento?

La nascita di un nuovo figlio non basta, da sola, per ridurre il mantenimento dovuto ai figli del primo matrimonio. L’interesse del minore viene prima di tutto. Il Codice Civile impone che il contributo resti proporzionato ai bisogni dei figli, al loro tenore di vita e alla reale capacità economica del genitore obbligato, anche quando la famiglia si ricostruisce altrove. C’è però un errore che molti commettono, tagliare da soli l’assegno di mantenimento. Basta una riduzione non autorizzata, per far scattare il reato previsto dall’art. 570 bis del Codice Penale, punibile con un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La nascita di un nuovo figlio può ridurre l’assegno di mantenimento?

